"Бетис" в дополнительное время обыграл "Эспаньол" и вышел в полуфинал Кубка Испании

"Бетис" обыграл "Эспаньол" (3:1 д.в.) в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании.

В составе победителей отличились Джовани Ло Сельсо, Серхио Леон и Аисса Манди. У гостей забил Леу Баптистан. Перед началом дополнительного времени у "Эспаньола" был удален Марк Рока.

Первый матч завершился вничью - 1:1. Соперник "Бетиса" по 1/2 финала станет известен позднее.

Кубок Испании

1/2 финала

Ответный матч

"Бетис" - "Эспаньол" - 3:1 д.в. (0:1, 1:0, 2:0)

Голы: Леу Баптистан, 33 (0:1). Ло Сельсо, 76 (1:1). Леон, 95 (2:1). Манди, 99 (3:1).

"Бетис": Хоэль Роблес, Сидней, Бартра, Манди, Гуардадо (Хави Гарсия, 103), Каналес, Виллиам Карвалью (Хоакин, 56), Ло Сельсо, Лорен Морон, Франсис Герреро, Лайнес (Леон, 61).

"Эспаньол": Роберто, Росалес, Хави Лопес, Лопес, Эрмосо, Виктор Санчес, Рока, Мелендо (Гранеро, 68), Пьятти (Серхио Гарсия, 82), Леу Баптистан (Дардер, 95), Борха Иглесиас.

Предупреждения: Эрмосо, 13. Лайнес, 36. Ло Сельсо, 51. Рока, 58. Манди, 72. Росалес, 85. Гранеро, 87. Леу Баптистан, 90. Каналес, 90+1. Леон, 90+2. Серхио Гарсия, 92. Франсис Герреро, 115.

Удаление: Рока, 90+4.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.

30 января. Севилья. Стадион "Benito Villamarin (Manuel Ruiz de Lopera)".

Первый матч - 1:1.