«Бетис» сыграл вничью с «Алавесом»

«Алавес» сыграл вничью с «Бетисом» (1:1) в матче 19-го тура чемпионата Испании. Встреча в Витории.

В компенсированное время первого тайма «Бетис» не реализовал пенальти.

В составе «Алавеса» отличился форвард Алейш Видаль. У «Бетиса» — защитник Эмерсон.

«Алавес» с 20 очками занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Бетис» — 12-я строчка и 24 балла.

Чемпионат Испании. Лига 1

19-й тур

«Алавес» — «Бетис» — 1:1 (1:0)

Голы: Алейш Видаль, 14 (1:0). Эмерсон, 55 (1:1).

Нереализованный пенальти: Хоакин, 45+3 (вратарь)

«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Эли, Ксимо Наварро (Агиррегабирия, 69), Дуарте, Вакасо (Берк, 85), Гарсия, Хоселу, Лукас, Алейш Видаль (Понс, 81), Риоха.

«Бетис»: Хоэль Роблес, Бартра, Феддаль, Манди, Алекс Морено, Эмерсон, Гуардадо, Каналес, Фекир (Аленья, 81), Хоакин (Лайнес, 73), Борха Иглесиас (Лорен Морон, 84).

Предупреждения: Хоселу, 22. Фекир, 33. Вакасо, 34. Дуарте, 45. Гарсия, 45. Ксимо Наварро, 45+3. Каналес, 45+4. Риоха, 67. Агиррегабирия, 90+2. Бартра, 90+5.

Удаление: Феддаль, 78.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

5 января. Витория. Стадион «Мендисорроса».