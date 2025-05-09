«Бетис» стал 12-м испанским клубом в финале еврокубка

«Бетис» в дополнительное время ушел от поражения в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций против «Фиорентины» — 2:2. По сумме двух игр севильский клуб победил со счетом 4:3.

«Бетис» стал 12-м испанский клубом, который вышел в финал еврокубка, сообщает Opta. Наряду с командами из Германии это второй результат. Лидером по количеству клубов в финалах еврокубков является Англия (15).

«Бетис» в финале Лиги конференций сыграет с «Челси» 28 мая во Вроцлаве.