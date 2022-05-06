«Бетис» собирается выкупить Бельерина у «Арсенала»

«Бетис» намерен выкупить арендованного у «Арсенала» защитника Эктора Бельерина, сообщает журналист Чарльз Уоттс.

По информации источника, сделка обойдется испанскому клубу в сумму от 5 до 10 миллионов фунтов. В «Бетисе» довольны игрой Бельерина, вместе с которым команда выиграла Кубок Испании в этом сезоне.

«Бетис» арендовал Бельерина у «Арсенала» в конце августа 2021 года. В сезоне-2021/22 защитник сделал 5 результативных передач в 31 матче за испанскую команду.