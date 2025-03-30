«Бетис» обыграл «Севилью» и одержал шестую победу подряд в ла лиге

«Бетис» дома победил «Севилью» в матче 29-го тура испанской ла лиги — 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Джонни Кардозо (25-я минута) и Кучо Эрнандеса (45+3-я). Единственный мяч гостей на 17-й минуте забил Рубен Варгас.

«Бетис» (47 очков) одержал шестую победу подряд в ла лиге и занимает шестое место. «Севилья» (36) идет 11-й в турнирной таблице.