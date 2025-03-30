«Бетис» обыграл «Севилью» и одержал шестую победу подряд в ла лиге
«Бетис» дома победил «Севилью» в матче 29-го тура испанской ла лиги — 2:1.
Победу хозяевам принесли голы Джонни Кардозо (25-я минута) и Кучо Эрнандеса (45+3-я). Единственный мяч гостей на 17-й минуте забил Рубен Варгас.
«Бетис» (47 очков) одержал шестую победу подряд в ла лиге и занимает шестое место. «Севилья» (36) идет 11-й в турнирной таблице.
Источник: Таблица ла лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|33
|28
|1
|4
|87-30
|85
|
2
|Реал
|33
|23
|5
|5
|68-31
|74
|
3
|Вильярреал
|33
|20
|5
|8
|59-38
|65
|
4
|Атлетико
|33
|18
|6
|9
|56-37
|60
|
5
|Бетис
|33
|12
|14
|7
|49-41
|50
|
6
|Хетафе
|33
|13
|5
|15
|28-34
|44
|
7
|Сельта
|33
|11
|11
|11
|45-43
|44
|
8
|Р. Сосьедад
|33
|11
|10
|12
|52-52
|43
|
9
|Осасуна
|33
|11
|9
|13
|39-40
|42
|
10
|Атлетик
|33
|12
|5
|16
|36-48
|41
|
11
|Р. Вальекано
|33
|9
|12
|12
|33-41
|39
|
12
|Валенсия
|33
|10
|9
|14
|37-48
|39
|
13
|Эспаньол
|32
|10
|8
|14
|37-49
|38
|
14
|Эльче
|33
|9
|11
|13
|44-50
|38
|
15
|Жирона
|33
|9
|11
|13
|36-50
|38
|
16
|Алавес
|33
|9
|9
|15
|38-49
|36
|
17
|Мальорка
|33
|9
|8
|16
|41-51
|35
|
18
|Севилья
|33
|9
|7
|17
|40-55
|34
|
19
|Леванте
|32
|8
|8
|16
|37-50
|32
|
20
|Овьедо
|33
|6
|10
|17
|26-51
|28
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|24.04
|22:00
|Бетис – Реал
|1 : 1
|25.04
|15:00
|Алавес – Мальорка
|2 : 1
|25.04
|17:15
|Хетафе – Барселона
|0 : 2
|25.04
|19:30
|Валенсия – Жирона
|2 : 1
|25.04
|22:00
|Атлетико – Атлетик
|3 : 2
|26.04
|15:00
|Р. Вальекано – Р. Сосьедад
|3 : 3
|26.04
|17:15
|Овьедо – Эльче
|1 : 2
|26.04
|19:30
|Осасуна – Севилья
|2 : 1
|26.04
|22:00
|Вильярреал – Сельта
|2 : 1
|27.04
|22:00
|Эспаньол – Леванте
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|24
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|21
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|16
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|11
|
|
Арда Гюлер
Реал
|9
|
|
Луис Милья
Хетафе
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Пате Сисс
Райо Вальекано
|24
|2
|7
|
|
Федерико Виньяс
Овьедо
|29
|2
|4
|
|
Нобель Менди
Райо Вальекано
|20
|1
|5
Новости