30 марта 2025, 23:59

«Бетис» обыграл «Севилью» и одержал шестую победу подряд в ла лиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Бетис» — «Севилья».
Фото AFP

«Бетис» дома победил «Севилью» в матче 29-го тура испанской ла лиги — 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Джонни Кардозо (25-я минута) и Кучо Эрнандеса (45+3-я). Единственный мяч гостей на 17-й минуте забил Рубен Варгас.

«Бетис» (47 очков) одержал шестую победу подряд в ла лиге и занимает шестое место. «Севилья» (36) идет 11-й в турнирной таблице.

Чемпионат Испании. Ла лига. 29-й тур.
30 марта 2025, 22:00. Бенито Вильямарин (Севилья)
Бетис
2:1
Севилья

Источник: Таблица ла лиги
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 27-го тура 26 апреля
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Чайка»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Крылья» победили «Локомотив», ничья «Рубина» и ЦСКА: видео
«Спартак» Кс — «Арсенал»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Балтика»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Зенит»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Крылья Советов»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» обыграл «Спартак», ничья «Балтики» с «Ахматом»: видео
«Факел» — «Шинник»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Родина»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Челябинск»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Енисей»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Черноморец»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Чайка»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 33 28 1 4 87-30 85
2
 Реал 33 23 5 5 68-31 74
3
 Вильярреал 33 20 5 8 59-38 65
4
 Атлетико 33 18 6 9 56-37 60
5
 Бетис 33 12 14 7 49-41 50
6
 Хетафе 33 13 5 15 28-34 44
7
 Сельта 33 11 11 11 45-43 44
8
 Р. Сосьедад 33 11 10 12 52-52 43
9
 Осасуна 33 11 9 13 39-40 42
10
 Атлетик 33 12 5 16 36-48 41
11
 Р. Вальекано 33 9 12 12 33-41 39
12
 Валенсия 33 10 9 14 37-48 39
13
 Эспаньол 32 10 8 14 37-49 38
14
 Эльче 33 9 11 13 44-50 38
15
 Жирона 33 9 11 13 36-50 38
16
 Алавес 33 9 9 15 38-49 36
17
 Мальорка 33 9 8 16 41-51 35
18
 Севилья 33 9 7 17 40-55 34
19
 Леванте 32 8 8 16 37-50 32
20
 Овьедо 33 6 10 17 26-51 28
Результаты / календарь
24.04 22:00 Бетис – Реал 1 : 1
25.04 15:00 Алавес – Мальорка 2 : 1
25.04 17:15 Хетафе – Барселона 0 : 2
25.04 19:30 Валенсия – Жирона 2 : 1
25.04 22:00 Атлетико – Атлетик 3 : 2
26.04 15:00 Р. Вальекано – Р. Сосьедад 3 : 3
26.04 17:15 Овьедо – Эльче 1 : 2
26.04 19:30 Осасуна – Севилья 2 : 1
26.04 22:00 Вильярреал – Сельта 2 : 1
27.04 22:00 Эспаньол – Леванте - : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 24
Ведат Муричи
Ведат Муричи

Мальорка

 21
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 16
П
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 11
Арда Гюлер
Арда Гюлер

Реал

 9
Луис Милья
Луис Милья

Хетафе

 9
И К Ж
Пате Сисс
Пате Сисс

Райо Вальекано

 24 2 7
Федерико Виньяс
Федерико Виньяс

Овьедо

 29 2 4
Нобель Менди
Нобель Менди

Райо Вальекано

 20 1 5
Вся статистика

