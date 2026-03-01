«Бетис» и «Севилья» сыграли вничью в Ла лиге

«Бетис» и «Севилья» сыграли вничью в матче 26-го тура Ла лиги — 2:2.

Встреча прошла на арене «Эстадио де ла Кортуха».

У «Бетиса» голы забили Энтони на 16-й минтуе и Альваро Фигальдо на 37-й минуте. У «Севили» отличились Алексис Санчес (65-я) и Айзек Ромеро (85-я).

«Бетис» с 43 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Севилья» с 30 очками — на 11-й строчке.