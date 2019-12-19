«Бетис», «Сельта», «Леванте» и «Эспаньол» пробились во второй раунд Кубка Испании

Завершились несколько матчей первого раунда Кубка Испании.

«Бетис» разгромил «Антониано» — 4:0. «Леванте» с крупным счетом обыграл «Мелилью» — 5:0. «Сельта» благодаря дублю Эрнандеса обыграла клуб «Пенья Асагреса» — 2:0. «Эспаньол» с аналогичным счетом выиграл у «Льейды». Дубль в составе каталонского клуба сделал китаец У Лэй.

Кубок Испании

1-й раунд

«Антониано» — «Бетис» — 0:4 (0:2)

Голы: Тельо, 14 — с пенальти (0:1). Каптум, 25 (0:2). Лайнес, 52 (0:3). Мелендес, 80 (0:4).

«Бетис»: Мартин, Барраган, Сидней (Бартра, 46), Франсис Герреро, Гонсалес, Хави Гарсия, Каптум, Гутьеррес (Мелендес, 72), Тельо, Борха Иглесиас (Лорен Морон, 57), Лайнес.

Предупреждение: Барраган, 36.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

19 декабря. Севилья. Стадион «Бенито Вильямарин».

«Мелилья» — «Леванте» — 0:5 (0:3)

Голы: Коке, 9 (0:1). Коке, 12 (0:2). Майораль, 20 (0:3). Эрнани, 55 (0:4). Леон, 84 — с пенальти (0:5).

«Леванте»: Ойер Оласабаль, Коке, Тоньо (Клерк, 46), Фалькон, Перейра, Вукчевич, Пабло Мартинес, Моралес (Барди, 77), Эрнани, Майораль (Кампанья, 72), Леон.

Судья: Альберола Рохас (Испания).

19 декабря. Мелилья. Стадион «Alvarez Claro».

«Пенья Асагреса» — «Сельта» — 0:2 (0:1)

Голы: Эрнандес, 45+1 (0:1). Эрнандес, 69 (0:2).

«Сельта»: Бланко, Мальо, Костас, Васкес, Саэнс (Каррейра, 53), Шейх (Мендес, 85), Бельтран, Бермехо, Мина, Фернандес, Эрнандес (Лосада, 72).

Предупреждения: Саэнс, 19. Фернандес, 39. Бельтран, 71.

Судья: Сото Градо (Испания).

19 декабря. Калаорра. Стадион «La Planilla».

«Льейда» — «Эспаньол» — 0:2 (0:0)

Голы: У Лэй, 53 (0:1). У Лэй, 90 (0:2).

«Эспаньол»: Андрес Приэто, Хави Лопес, Налду, Льюис Лопес, Авила, Педроса, Итурраспе, Поль Лосано, Пьятти (Эззарфани, 67), Феррейра (Пуйоль, 90), У Лэй.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

19 декабря. Льейда. Стадион «Camp d'Esports».