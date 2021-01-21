Дубль Каналеса принес «Бетису» победу над «Сельтой»

«Бетис» обыграл «Сельту» в матче 19-го тура чемпионата Испании (2:1). Мина на 15-й минуте вывел гостей вперед, но еще до перерыва Серхио Каналес оформил дубль и помог «Бетису» выиграть.

Чемпионат Испании

19-й тур

«Бетис» — «Сельта» — 2:1 (2:1)

Голы: Мина, 15 (0:1). Каналес, 25 (1:1). Каналес, 44 (2:1).

«Бетис»: Хоэль Роблес, Виктор Руис, Манди, Миранда, Эмерсон, Каналес, Фекир, Родригес (Гуардадо, 68), Лорен Морон (Алекс Морено, 82), Руибаль (Родри, 31), Лайнес (Борха Иглесиас, 82).

«Сельта»: Бланко, Араухо, Мальо, Мурильо (Айду, 56), Кариколь, Суарес, Тапия, Нолито (Бельтран, 76), Мина, Эмре Мор (Баэса, 75), Мендес.

Предупреждения: Виктор Руис, 10. Кариколь, 35. Хоэль Роблес, 69. Суарес, 70. Тапия, 90+1.

Судья: Мартинес Мунуэра.

20 января. Севилья. Стадион «Бенито Вильямарин».