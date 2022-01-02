«Бетис» уступил «Сельте», «Алавес» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью
«Бетис» дома проиграл «Сельте» (0:2) в матче 19-го тура чемпионата Испании.
Дубль в составе победителей сделал Яго Аспас. Один из мячей он забил с пенальти.
В другом матче «Алавес» и «Реал Сосьедад» разошлись миром (1:1). В составе хозяев с пенальти отличился Хоселу. У гостей забил Аданан Янузай.
«Бетис» имеет 33 очка и остается на третьем месте в чемпионате. «Реал Сосьедад» идет шестым (30 очков). «Сельта» на 12-м месте (23 очка). У «Алавеса» 16 очков и 18-е место.
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