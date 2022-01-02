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«Бетис» уступил «Сельте», «Алавес» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью

22:29
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«Бетис» дома проиграл «Сельте» (0:2) в матче 19-го тура чемпионата Испании.

Дубль в составе победителей сделал Яго Аспас. Один из мячей он забил с пенальти.

В другом матче «Алавес» и «Реал Сосьедад» разошлись миром (1:1). В составе хозяев с пенальти отличился Хоселу. У гостей забил Аданан Янузай.

«Бетис» имеет 33 очка и остается на третьем месте в чемпионате. «Реал Сосьедад» идет шестым (30 очков). «Сельта» на 12-м месте (23 очка). У «Алавеса» 16 очков и 18-е место.

Испания. Лига 1. 19-й тур
02 янв, 20:30. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
0:2
Сельта
Голы
Аспас, 36 (0:1), Аспас, 45+2 (0:2)
Бетис
Руй Силва Бартра Виктор Руис Алекс Морено Бельерин Каналес (Тельо, 80 ) Виллиам Карвалью Гуардадо (Фекир, 58 ) Хуанми Виллиан Жозе (Борха Иглесиас, 58 ) Лайнес (Родри, 46 )
Сельта
Дитуро Айду Галан Домингес Окай Йокушлу Суарес Бельтран Аспас (Нолито, 90) Серви (Фонтан, 90+3) Мина Мендес (Вейга, 86)
Предупреждения
Виллиан Жозе 53  -  Суарес 32, Серви 90
Судьи
Градо
Испания. Лига 1. 19-й тур
02 янв, 20:30. Mendizorrotza (Витория)
Алавес
1:1
Реал Сосьедад
Голы
Янузай, 14 (0:1), Хоселу, 58 (1:1)
Алавес
Овоно Дуарте Лагуардия Агиррегабирия Лежен Лум Мойя Хоселу Риоха Мартин (Мендес, 46 ) де ла Фуэнте (Силла, 72 )
Реал Сосьедад
Ремиро Элустондо Рико Ле Норман Субельдия (Пачеко, 81) Мерино Гевара (Субименди, 81) Сильва (Джуара, 76) Порту (Серлот, 76) Исак Барренечеа (Янузай, 6)
Предупреждения
Лагуардия 54, Мендес 60, Риоха 90  -  Субельдия 56, Сильва 67, Янузай 85
Судьи
Гранде

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон

П1

32%

1.58

ТМ 3.0

21%

1.43

ИТБ1 (1.5)

16%

1.79
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал 1
Манчестер Сити 2
Матч завершен

П2

29%

1.54

Обе забьют - да

20%

1.67

1X

14%

2.60
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 2
Ливерпуль 2
Матч завершен

ТБ 2.5

22%

1.80

Ф2 (0)

18%

1.65

П2

13%

2.24

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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