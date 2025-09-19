«Бетис» — «Реал Сосьедад»: трансляция матча чемпионата Испании
«Бетис» и «Реал Сосьедад» сыграют в 5-м туре чемпионата Испании в пятницу, 19 сентября. Матч пройдет на стадионе «Ла Картуха» в Севильи (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.
Ключевые события встречи «Бетис» — «Реал Сосьедад» доступны в матч-центре на сайте «СЭ».
Трансляцию встречи в прямом эфире покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в окне ретрансляции федерального канала).
В четырех турах бело-зеленые набрали шесть очков и занимают 10-е место в ла лиге. Команда из Сан-Себастьяна с двумя очками располагается на 17-й строчке чемпионата.
Чемпионат Испании: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде
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4
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5
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
|Алавес
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15
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16
|Леванте
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17
|Осасуна
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18
|Расинг
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19
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20
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|Реал – Р. Сосьедад
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