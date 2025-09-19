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19 сентября 2025, 20:00

«Бетис» — «Реал Сосьедад»: трансляция матча чемпионата Испании

«Бетис» и «Реал Сосьедад» сыграют в чемпионате Испании 19 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Арсен Захарян, ФК «Реал Сосьедад».
Фото Global Look Press

«Бетис» и «Реал Сосьедад» сыграют в 5-м туре чемпионата Испании в пятницу, 19 сентября. Матч пройдет на стадионе «Ла Картуха» в Севильи (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат Испании. Ла лига. 5-й тур.
19 сентября 2025, 22:00. Estadio La Cartuja (Севилья)
Бетис
3:1
Реал Сосьедад

Ключевые события встречи «Бетис» — «Реал Сосьедад» доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию встречи в прямом эфире покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в окне ретрансляции федерального канала).

В четырех турах бело-зеленые набрали шесть очков и занимают 10-е место в ла лиге. Команда из Сан-Себастьяна с двумя очками располагается на 17-й строчке чемпионата.

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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
2
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
16
 Леванте 0 0 0 0 0-0 0
17
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
18
 Расинг 0 0 0 0 0-0 0
19
 Депортиво 0 0 0 0 0-0 0
20
 Малага 0 0 0 0 0-0 0
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16.08 00:00 Алавес – Хетафе - : -
16.08 00:00 Атлетико – Малага - : -
16.08 00:00 Барселона – Атлетик - : -
16.08 00:00 Сельта – Осасуна - : -
16.08 00:00 Депортиво – Эльче - : -
16.08 00:00 Эспаньол – Леванте - : -
16.08 00:00 Расинг – Вильярреал - : -
16.08 00:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
16.08 00:00 Севилья – Р. Вальекано - : -
16.08 00:00 Валенсия – Бетис - : -
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