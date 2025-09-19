«Бетис» и «Реал Сосьедад» сыграют в 5-м туре чемпионата Испании в пятницу, 19 сентября. Матч пройдет на стадионе «Ла Картуха» в Севильи (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат Испании. Ла лига. 5-й тур.

19 сентября 2025, 22:00. Estadio La Cartuja (Севилья)

Ключевые события встречи «Бетис» — «Реал Сосьедад» доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию встречи в прямом эфире покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в окне ретрансляции федерального канала).

В четырех турах бело-зеленые набрали шесть очков и занимают 10-е место в ла лиге. Команда из Сан-Себастьяна с двумя очками располагается на 17-й строчке чемпионата.

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