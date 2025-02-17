«Реал Сосьедад» уступил «Бетису», Захарян вышел на 76-й минуте

«Реал Сосьедад» в матче 24-го тура чемпионата Испании на выезде уступил «Бетису» со счетом 0:3.

Отличились Антони и Марк Рока, который оформил дубль. На 33-й минуте Джованни Ло Сельсо не реализовал пенальти. На 20-й минуте «Сосьедад» остался вдесятером после удаления Игоря Субельдии, на 75-й минуте красную карточку получил Шеральдо Беккер.

Российский полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян появился на поле на 76-й минуте при счете 0:3.

После этого матча «Реал Сосьедад» с 31 очком занимает 11-е место в турнирной таблице, «Бетис» с 32 очками — на восьмой строчке.