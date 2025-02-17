«Реал Сосьедад» уступил «Бетису», Захарян вышел на 76-й минуте
«Реал Сосьедад» в матче 24-го тура чемпионата Испании на выезде уступил «Бетису» со счетом 0:3.
Отличились Антони и Марк Рока, который оформил дубль. На 33-й минуте Джованни Ло Сельсо не реализовал пенальти. На 20-й минуте «Сосьедад» остался вдесятером после удаления Игоря Субельдии, на 75-й минуте красную карточку получил Шеральдо Беккер.
Российский полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян появился на поле на 76-й минуте при счете 0:3.
После этого матча «Реал Сосьедад» с 31 очком занимает 11-е место в турнирной таблице, «Бетис» с 32 очками — на восьмой строчке.
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|
14
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|11
|10
|17
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|43
|
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|49-57
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|
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|9
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|23.05
|22:00
|Алавес – Р. Вальекано
|1 : 2
|23.05
|22:00
|Бетис – Леванте
|2 : 1
|23.05
|22:00
|Сельта – Севилья
|1 : 0
|23.05
|22:00
|Эспаньол – Р. Сосьедад
|1 : 1
|23.05
|22:00
|Хетафе – Осасуна
|1 : 0
|23.05
|22:00
|Жирона – Эльче
|1 : 1
|23.05
|22:00
|Мальорка – Овьедо
|3 : 0
|23.05
|22:00
|Реал – Атлетик
|4 : 2
|23.05
|22:00
|Валенсия – Барселона
|3 : 1
|24.05
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|Вильярреал – Атлетико
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Ведат Муричи
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Осасуна
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|П
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|
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Луис Милья
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|10
|
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|Ж
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Джене Даконам
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|34
|2
|10
|
|
Пате Сисс
Райо Вальекано
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|2
|9
|
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Федерико Виньяс
Овьедо
|33
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|6
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