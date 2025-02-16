«Бетис» и «Реал Сосьедад» встретятся в матче чемпионата Испании

«Бетис» и «Реал Сосьедад» встретятся в матче 24-го тура испанской примеры в воскресенье, 16 февраля. Игра пройдет на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье и начнется в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч! Футбол 2», а также сайт matchtv.ru на платной основе.

С ключевыми событиями и результатом игры «Бетис» — «Реал Сосьедад» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат Испании. Ла лига. 24-й тур.

16 февраля 2025, 23:00. Бенито Вильямарин (Севилья)

В первом круге чемпионата Испании «Реал Сосьедад» победил «Бетис» со счетом 2:0.

В 23 турах «Реал Сосьедад» набрал 31 очко, «Бетис» — 29. 13 февраля обе команды выиграли свои матчи в Лиге Европы: «Бетис» победил «Гент» (3:0), а «Сосьедад» — «Мидтьюланн» (2:1).