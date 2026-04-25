«Реал» пропустил в концовке и не удержал победу над «Бетисом»

«Реал» на выезде сыграл вничью с «Бетисом» в матче 32-го тура испанской Ла лиги — 1:1.

Счет на 17-й минуте открыл вингер мадридцев Винисиус Жуниор. На 90+4-й минуте хозяева отыгрались благодаря голу Эктора Бельерина.

«Реал» (74 очка) остается на втором месте в Ла лиге и отстает от «Барселоны» на 8 очков. При этом у каталонцев есть игра в запасе.

«Бетис» (50 очков) идет пятым в турнирной таблице.

Чемпионат Испании. Ла лига. 32-й тур.

24 апреля, 22:00. Estadio La Cartuja (Севилья)

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