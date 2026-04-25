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25 апреля, 00:03

«Реал» пропустил в концовке и не удержал победу над «Бетисом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото Getty Images

«Реал» на выезде сыграл вничью с «Бетисом» в матче 32-го тура испанской Ла лиги — 1:1.

Счет на 17-й минуте открыл вингер мадридцев Винисиус Жуниор. На 90+4-й минуте хозяева отыгрались благодаря голу Эктора Бельерина.

«Реал» (74 очка) остается на втором месте в Ла лиге и отстает от «Барселоны» на 8 очков. При этом у каталонцев есть игра в запасе.

«Бетис» (50 очков) идет пятым в турнирной таблице.

Чемпионат Испании. Ла лига. 32-й тур.
24 апреля, 22:00. Estadio La Cartuja (Севилья)
Бетис
1:1
Реал

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Источник: Таблица Ла лиги
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ФК Бетис
ФК Реал
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
2
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
16
 Леванте 0 0 0 0 0-0 0
17
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
18
 Расинг 0 0 0 0 0-0 0
19
 Депортиво 0 0 0 0 0-0 0
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 Малага 0 0 0 0 0-0 0
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15.08 20:30 Алавес – Хетафе - : -
15.08 22:30 Севилья – Р. Вальекано - : -
16.08 18:00 Расинг – Вильярреал - : -
16.08 20:00 Эспаньол – Леванте - : -
16.08 22:30 Сельта – Осасуна - : -
17.08 22:00 Депортиво – Эльче - : -
19.08 22:00 Атлетико – Малага - : -
25.08 22:00 Валенсия – Бетис - : -
26.08 22:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
27.08 22:00 Барселона – Атлетик - : -
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