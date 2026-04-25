«Реал» пропустил в концовке и не удержал победу над «Бетисом»
«Реал» на выезде сыграл вничью с «Бетисом» в матче 32-го тура испанской Ла лиги — 1:1.
Счет на 17-й минуте открыл вингер мадридцев Винисиус Жуниор. На 90+4-й минуте хозяева отыгрались благодаря голу Эктора Бельерина.
«Реал» (74 очка) остается на втором месте в Ла лиге и отстает от «Барселоны» на 8 очков. При этом у каталонцев есть игра в запасе.
«Бетис» (50 очков) идет пятым в турнирной таблице.
Источник: Таблица Ла лиги
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4
|Атлетико
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|0
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|0
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13
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14
|Алавес
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Эльче
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|0
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16
|Леванте
|0
|0
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|0
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17
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Расинг
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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19
|Депортиво
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|15.08
|20:30
|Алавес – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|Севилья – Р. Вальекано
|- : -
|16.08
|18:00
|Расинг – Вильярреал
|- : -
|16.08
|20:00
|Эспаньол – Леванте
|- : -
|16.08
|22:30
|Сельта – Осасуна
|- : -
|17.08
|22:00
|Депортиво – Эльче
|- : -
|19.08
|22:00
|Атлетико – Малага
|- : -
|25.08
|22:00
|Валенсия – Бетис
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|26.08
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|Реал – Р. Сосьедад
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|27.08
|22:00
|Барселона – Атлетик
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