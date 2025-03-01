«Реал» проиграл «Бетису» в Севилье, Иско забил победный гол

«Реал» на выезде проиграл «Бетису» в матче 26-го тура ла лиги — 1:2.

Счет в игре открыли гости — гол забил Браим Диас. У хозяев отметились Джонни Кардосо и Иско, который забил победный мяч, реализовав пенальти.

«Реал» с 54 очками занимает второе место в таблице. Лидирует «Барселона» — 54 очка и один матч в запасе.

«Бетис» одержал третью победу подряд. Севильцы набрали 38 очков и занимают 6-ю строчку.