«Бетис» сыграл вничью с «Райо Вальекано»

«Бетис» в матче 18-го тура чемпионата Испании на своем поле сыграл вничью с «Райо Вальекано» со счетом 1:1.

На гол Иско с пенальти гости ответили точным ударом Иси Палазона.

После этого матча «Бетис» с 25 очками занимает девятое место в турнирной таблице, «Райо Вальекано» с 22 очками — на 12-й строчке.