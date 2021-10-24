Виллиан Жозе принес «Бетису» победу над «Райо Вальекано» с пенальти
«Бетис» на своем поле обыграл «Райо Вальекано» в матче 10-го тура чемпионата Испании — 3:2.
Победный мяч с пенальти забил форвард хозяев Виллиан Жозе.
«Бетис» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 18 очками в 10 матчах, «Райо Вальекано» идет на 7-й строчке с 16 очками в 10 играх.
Чемпионат Испании. Лига 1
10-й тур
«Бетис» — «Райо Вальекано» — 3:2 (2:1)
Голы: Алекс Морено, 22 (1:0). Хуанми, 24 (2:0). Нтека, 45+1 (2:1). Альваро Гарсия, 65 (2:2). Виллиан Жозе, 75 — с пенальти (3:2).
«Бетис»: Браво, Бартра, Бельерин, Алекс Морено, Каналес (Виллиам Карвалью, 80), Фекир, Гонсалес, Г.Родригес, Родри (Гуардадо, 70), Хуанми (Лайнес, 70), Виллиан Жозе (Борха Иглесиас, 88).
«Райо Вальекано»: Димитриевски, Мараш (Посо, 88), Бальиу, Гарсия, Катена, Эрнандес (Комесанья, 46), Трехо (Фалькао, 71), Лопес, Сисс (Палазон, 46), Нтека (Бебе, 80), Альваро Гарсия.
Предупреждения: Альваро Гарсия, 31. Гонсалес, 32. Трехо, 61.
Судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Испания).
24 октября. Севилья. Стадион «Бенито Вильямарин».
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