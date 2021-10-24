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Виллиан Жозе принес «Бетису» победу над «Райо Вальекано» с пенальти

21:45
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«Бетис» на своем поле обыграл «Райо Вальекано» в матче 10-го тура чемпионата Испании — 3:2.

Победный мяч с пенальти забил форвард хозяев Виллиан Жозе.

«Бетис» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 18 очками в 10 матчах, «Райо Вальекано» идет на 7-й строчке с 16 очками в 10 играх.

Чемпионат Испании. Лига 1

10-й тур

«Бетис» — «Райо Вальекано» — 3:2 (2:1)

Голы: Алекс Морено, 22 (1:0). Хуанми, 24 (2:0). Нтека, 45+1 (2:1). Альваро Гарсия, 65 (2:2). Виллиан Жозе, 75 — с пенальти (3:2).

«Бетис»: Браво, Бартра, Бельерин, Алекс Морено, Каналес (Виллиам Карвалью, 80), Фекир, Гонсалес, Г.Родригес, Родри (Гуардадо, 70), Хуанми (Лайнес, 70), Виллиан Жозе (Борха Иглесиас, 88).

«Райо Вальекано»: Димитриевски, Мараш (Посо, 88), Бальиу, Гарсия, Катена, Эрнандес (Комесанья, 46), Трехо (Фалькао, 71), Лопес, Сисс (Палазон, 46), Нтека (Бебе, 80), Альваро Гарсия.

Предупреждения: Альваро Гарсия, 31. Гонсалес, 32. Трехо, 61.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Испания).

24 октября. Севилья. Стадион «Бенито Вильямарин».

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер 1
Ювентус 0
2-й тайм

Ф1 (0)

25%

1.57

X2

18%

1.79

ТМ 3.5

15%

1.44
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Барселона 1
Реал 2
Матч завершен

Ф2 (0)

24%

1.86

П2

21%

2.48

1X

17%

1.58
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Спартак 1
Матч завершен

П1

28%

1.53

ТБ 2.5

23%

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Обе забьют - да

19%

1.75

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Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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