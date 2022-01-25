«Бетис» продлит контракт с 35-летним полузащитником Гуардадо

Полузащитник «Бетиса» Андрес Гуардадо продлит контракт с клубом, сообщает Marca.

Cевильский клуб договорился с 35-летним мексиканцем о пролонгации соглашения. Новый договор между сторонами будет рассчитан до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне испанский gримеры на счету Гуардадо 19 матчей, в которых он сделал одну результативную передачу.

«Бетис» является соперником «Зенита» в стыковых матчах Лиги Европы. Первая игра пройдет в Санкт-Петербурге 17 февраля, а ответная состоится в Севилье 24 февраля.