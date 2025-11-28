«Бетис» продлил контракт с главным тренером Пеллегрини

«Бетис» объявил о продлении контракта с главным тренером Мануэлем Пеллегрини.

Новое соглашение с 72-летним чилийским специалистом рассчитано до июня 2027 года.

Пеллегрини возглавляет «Бетис» с 2020 года. Под его руководством зелено-белые стали обладателями Кубка Испании в сезоне-2021/22. Ранее он также тренировал «Вест Хэм», «Манчестер Сити», «Реал», «Ривер Плейт», «Вильярреал» и другие команды. Вместе с горожанами Пеллегрини выигрывал АПЛ и дважды — Кубок английской лиги.

«Бетис» с 21 очком располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата Испании-2025/26.