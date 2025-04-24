«Бетис» продлил контракт с Бартрой

«Бетис» объявил о подписании нового контракта с защитником Марком Бартрой. 34-летний испанец подписал договор, рассчитанный до 2027 года.

Испанский футболист выступает за «Бетис» с 2023 года. Ранее он играл за команду с 2018-го по 2022-й.

В этом сезоне Бартра сыграл в 29 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и получил 2 желтые карточки.