«Бетис» представил эксклюзивную коллекцию с Наруто для покорения Японии

«Бетис» запустил лимитированную коллекцию футболок, посвященную культовому герою аниме Наруто Узумаки. Коллаборация приурочена к визиту команды в Токио и направлена на укрепление связей с японскими болельщиками.

Футболки выполнены в фирменных бело-зеленых тонах клуба. На груди и спине размещено изображение Наруто в динамичной позе, а на рукаве красуется эмблема персонажа с логотипом аниме-сериала. Этот шаг, по словам пресс-службы «Бетиса», символизирует уважение к японской культуре и ее влиянию на глобальную поп-культуру.

Коллекция выпущена тиражом всего 845 экземпляров — отсылка к номеру главной техники Наруто («Расенган»).