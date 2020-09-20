«Бетис» переиграл «Вальядолид», «Гранада» обыграла «Алавес»

В рамках 2-го тура чемпионата Испании состоялись еще два матча. «Бетис» на своем поле победил «Вальядолид» — 2:0. «Гранада» оказалась сильнее «Алавеса» — 2:1.

Чемпионат Испании. Лига 1

2-й тур

«Гранада» — «Алавес» — 2:1 (1:1)

Голы: Сольдадо, 7 (1:0). Хоселу, 22 (1:1). Мачис, 79 (2:1).

«Гранада»: Силва, Фулькье, Вальехо, Д.Дуарте, Нева, Гоналон, Эррера (Монторо, 64), Милья (Диас, 90), Сольдадо (Санчес, 84), Мачис (Хорхе Молина, 84), Пуэртас (Кенеди, 64).

«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Эли (Ксимо Наварро, 46), Лежен, Батталья, Понс, Махмуд (Р.Дуарте, 46), Хоселу, Мендес (Гвидетти, 88), Дейверсон, Риоха (Сайнс, 72).

Предупреждения: Мендес, 24. Батталья, 26. Лежен, 49.

Судья: дель Серро Гранде (Испания).

20 сентября. Гранада. Стадион «Нуэво Лос Карменес».

«Бетис» — «Вальядолид» — 2:0 (2:0)

Голы: Фекир, 10 — с пенальти (1:0). Виллиам Карвалью, 18 (2:0).

«Бетис»: Браво, Бартра, Манди, Алекс Морено, Эмерсон, Каналес, Фекир (Тельо, 60), Виллиам Карвалью (Акуоку, 90+3), Родригес, Хоакин (Хуанми, 70), Борха Иглесиас (Санабрия, 70).

«Вальядолид»: Роберто, Начо Мартинес, Бруно Гонсалес, Мойяно (Л.Перес, 14), Фернандес (Санчес, 61), Мичел (Э.Перес, 46), Сан Эметерио, Орельяна, Оскар Плано (Эрвиас, 46), Гвардьола, Рубио (Вайссман, 46).

Предупреждения: Фекир, 30. Эмерсон, 58. Родригес, 58.

Судья: Хайме Латре (Испания).

20 сентября. Севилья. Стадион «Бенито Вильямарин».