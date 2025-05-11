«Бетис» и «Осасуна» сыграли вничью

«Бетис» дома сыграл вничью с «Осасуной» в матче 35-го тура ла лиги — 1:1.

У хозяев после передачи Иско забил Кучо. У гостей отметился Анте Будимир, для которого мяч стал 19-м в сезоне. Хорватский форвард занимает третье место в гонке бомбардиров.

«Бетис» после этого матча набрал 58 очков и занимает 6-е место в таблице чемпионата. «Осасуна» с 45 очками — на 11-й строчке.