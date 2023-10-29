«Бетис» благодаря голу Иско обыграл «Осасуну» в ла лиге

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«Бетис» на своем поле обыграл «Осасуну» в матче 11-го тура испанской ла лиги — 2:1.

Счет на 45-й минуте открыл Виллиан Жозе. На 85-й минуте счет сравнял Рубен Гарсия. Победу хозяевам принес гол Иско на 90+4-й минуте.

«Бетис» (17 очков) вышел на седьмое место в ла лиге. «Осасуна» (13) идет 11-й в турнирной таблице.