«Бетис» назначил Планеса спортивным директором

«Бетис» объявил о назначении Рамона Планеса спортивным директором.

Контракт с 55-летним испанцем подписан до июня 2026 года, сообщает пресс-служба клуба. Он заменил Антонио Кордона, который покинул клуб из Севильи в феврале.

Планес в середине ноября 2021 года договорился с руководством «Барселоны» о досрочном расторжении контракта. По информации СМИ, он попросил позволить ему уйти из-за назначения Хави на пост главного тренера.

Последним местом работы Планеса в текущем сезоне был «Хетафе».