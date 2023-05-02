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Сегодня, 07:14

«Бетис» назначил Планеса спортивным директором

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Бетис» объявил о назначении Рамона Планеса спортивным директором.

Контракт с 55-летним испанцем подписан до июня 2026 года, сообщает пресс-служба клуба. Он заменил Антонио Кордона, который покинул клуб из Севильи в феврале.

Планес в середине ноября 2021 года договорился с руководством «Барселоны» о досрочном расторжении контракта. По информации СМИ, он попросил позволить ему уйти из-за назначения Хави на пост главного тренера.

Последним местом работы Планеса в текущем сезоне был «Хетафе».

Футбол
ФК Бетис
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Одриосола летом хочет вернуться в «Реал Сосьедад»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 32 25 4 3 59-11 79
2
 Реал 32 21 5 6 69-30 68
3
 Атлетико 32 20 6 6 55-25 66
4
 Р. Сосьедад 32 17 7 8 41-29 58
5
 Вильярреал 32 16 5 11 46-33 53
6
 Бетис 32 14 7 11 39-37 49
7
 Атлетик 32 13 8 11 43-32 47
8
 Жирона 32 12 8 12 50-45 44
9
 Осасуна 32 12 8 12 29-34 44
10
 Р. Вальекано 32 11 10 11 38-41 43
11
 Севилья 32 11 8 13 38-47 41
12
 Мальорка 32 11 8 13 31-35 41
13
 Сельта 32 10 9 13 38-45 39
14
 Кадис 32 8 11 13 25-44 35
15
 Вальядолид 32 10 5 17 29-55 35
16
 Альмерия 32 9 6 17 40-57 33
17
 Валенсия 32 9 6 17 35-39 33
18
 Эспаньол 32 7 10 15 38-53 31
19
 Хетафе 32 7 10 15 29-42 31
20
 Эльче 32 3 7 22 24-62 16
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28.04 22:00
Осасуна – Р. Сосьедад
 0 : 2
29.04 17:15
Эльче – Р. Вальекано
 4 : 0
29.04 19:30
Реал – Альмерия
 4 : 2
29.04 22:00
Барселона – Бетис
 4 : 0
30.04 15:00
Кадис – Валенсия
 2 : 1
30.04 17:15
Вильярреал – Сельта
 3 : 1
30.04 19:30
Эспаньол – Хетафе
 1 : 0
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Вальядолид – Атлетико
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Роберт Левандовски

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 19
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

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Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 14
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 12
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 10
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 9
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 21 3 3
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 20 3 2
Флориан Лежен

Флориан Лежен

Райо Вальекано

 29 2 4
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