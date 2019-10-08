«Бетис» может уволить главного тренера

Руководство «Бетиса» рассматривает возможность увольнения главного тренера команды Руби, который возглавил клуб лишь прошлым летом. Совет директоров клуба недоволен результатами команды и может в ближайшее время уволить 49-летнего специалиста, утверждает Marca.

После восьми туров «зеленые» идут на 16-м месте, имея в своем активе девять очков. До «Бетиса» Руби работал с «Уэской» и «Эспаньолом».

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