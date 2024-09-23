«Мальорка» одержала победу над «Бетисом» благодаря голу на 90+3-й минуте

«Мальорка» победила на выезде «Бетис» в матче 6-го тура ла лиги — 2:1.

Команды обменялись голами в начале встречи. На 7-й минуте отметился Джовани Ло Сельсо («Бетис»), спустя минуту счет сравнял Даниэль Родригес («Мальорка»). На 90+3-й минуте гол Валери Фернандеса принес гостям победу.

Севильцы с 8 очками занимают 11-е место в турнирной таблице ла лиги. Красно-черные с 11 очками — на 5-й строчке.