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23 сентября, 23:57

«Мальорка» одержала победу над «Бетисом» благодаря голу на 90+3-й минуте

Руслан Минаев
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«Мальорка» победила на выезде «Бетис» в матче 6-го тура ла лиги — 2:1.

Команды обменялись голами в начале встречи. На 7-й минуте отметился Джовани Ло Сельсо («Бетис»), спустя минуту счет сравнял Даниэль Родригес («Мальорка»). На 90+3-й минуте гол Валери Фернандеса принес гостям победу.

Севильцы с 8 очками занимают 11-е место в турнирной таблице ла лиги. Красно-черные с 11 очками — на 5-й строчке.

Испания. Ла Лига. 6-й тур
23 сент, 22:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
1:2
Мальорка

ФК Бетис
ФК Мальорка
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 Атлетико 6 3 3 0 10-3 12
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 Вильярреал 6 3 2 1 12-13 11
6
 Мальорка 7 3 2 2 6-5 11
7
 Алавес 6 3 1 2 9-7 10
8
 Осасуна 6 3 1 2 8-11 10
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10
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11
 Бетис 6 2 2 2 6-6 8
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 Эспаньол 6 2 1 3 6-9 7
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