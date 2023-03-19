«Бетис» минимально обыграл «Мальорку»

«Бетис» в домашнем матче 26-го тура ла лиги обыграл «Мальорку». Игра проходила в Севилье и завершилась се счетом 1:0.

Победный гол на 48-й минуте забил Борха Иглесиас.

«Бетис» в 26 турах чемпионата Испании набрал 45 очков и расположился на пятом месте, «Мальорка» (32) идет на 11-й строчке.