«Бетис» купил Луиса Энрике у «Флуминенсе»

«Бетис» приобрел бразильского игрока Луиса Энрике, сообщил президент «Флуминенсе» Марио Биттенкур. Футболист отправится в новый клуб летом, когда завершится кампания «Флуминенсе» в Кубке Либертадорес. «Бетис» заплатил за трансфер нападающего 13 миллионов евро.

21-летний футболист играл во «Флуминенсе» с 11 лет. Он дебютировал в первой команде в 2020 году, когда вышел на замену против «Палмейраса». Его контракт был рассчитан до лета 2025 года.

«Бетис» занимает шестое место в ла лиге, клуб также вышел в финал Кубка Испании.