Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 21:32

«Лас-Пальмас» в меньшинстве обыграл «Гранаду» и одержал первую победу в ла лиге

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Лас-Пальмас» дома обыграл «Гранаду» в матче 6-го тура чемпионата Испании — 1:0.

Хозяева с 58-й минуты играли в меньшинсте после того, как Мика Мармоль получил вторую карточку. На 90+2-й минуте гол забил полузащитник Кириан.

В другом матче «Бетис» дома сыграл вничью с «Кадисом» — 1:1. Гола забили форвард гостей Крис Рамос на 41-й минуте и полузащитник хозяев Гвидо Родригес на 60-й.

«Кадис» и «Бетис» набрали по 8 очков и занимают восьмое и девятое место в турнирной таблице ла лиги соответственно.

«Лас-Пальмас» одержал первую победу в этом сезоне чемпионата Испании и находится на 15-й строчке (5 очков), а «Гранада» — на 19-й (3 очка).

Испания. Ла Лига. 6-й тур
24 сент, 19:30. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
1:1
Кадис
Испания. Ла Лига. 6-й тур
24 сент, 19:30. Gran Canaria (Лас-Пальмас)
Лас-Пальмас
1:0
Гранада

Источник: Таблица ла лиги
ФК Бетис
ФК Гранада
ФК Кадис
ФК Лас-Пальмас
0
Читайте также
Лайшев: «Любим Валиеву, но вряд ли дождемся справедливого решения CAS»
Rammstein 2.0. Еще одна фигуристка отказалась от программы под немцев
Лавров: Россия уважает целостность Украины при соблюдении декларации 1991 года
Times рассказала о дезертирстве сержанта ВСУ после отказа командования лечить его руку
Юрист Соловьев рассказал о сокращении пенсии при ошибке в расчетах
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Атлетико» — «Реал»: прямая трансляция матча ла лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 6 5 1 0 16-6 16
2
 Жирона 6 5 1 0 16-7 16
3
 Реал 5 5 0 0 10-3 15
4
 Атлетик 6 4 1 1 11-4 13
5
 Валенсия 6 3 1 2 9-6 10
6
 Р. Вальекано 6 3 1 2 7-9 10
7
 Р. Сосьедад 6 2 3 1 12-10 9
8
 Кадис 6 2 2 2 6-8 8
9
 Бетис 6 2 2 2 6-11 8
10
 Хетафе 6 2 1 3 8-11 7
11
 Атлетико 4 2 1 1 10-4 7
12
 Вильярреал 6 2 1 3 9-11 7
13
 Осасуна 6 2 1 3 7-8 7
14
 Алавес 6 2 0 4 5-9 6
15
 Лас-Пальмас 6 1 2 3 2-4 5
16
 Мальорка 6 1 2 3 7-10 5
17
 Севилья 5 1 1 3 6-8 4
18
 Сельта 6 1 1 4 6-10 4
19
 Гранада 6 1 0 5 9-17 3
20
 Альмерия 6 0 2 4 7-13 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.09 22:00
Алавес – Атлетик
 0 : 2
23.09 15:00
Жирона – Мальорка
 5 : 3
23.09 17:15
Осасуна – Севилья
 0 : 0
23.09 19:30
Барселона – Сельта
 3 : 2
23.09 22:00
Альмерия – Валенсия
 2 : 2
24.09 15:00
Р. Сосьедад – Хетафе
 4 : 3
24.09 17:15
Р. Вальекано – Вильярреал
 1 : 1
24.09 19:30
Бетис – Кадис
 1 : 1
24.09 19:30
Лас-Пальмас – Гранада
 1 : 0
24.09 22:00
Атлетико – Реал
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 5
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 5
Серхио Аррибас

Серхио Аррибас

Альмерия

 4
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 4
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 3
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 3
И К Ж
Феде Сан Эметерио

Феде Сан Эметерио

Кадис

 3 1 1
Рафинья

Рафинья

Барселона

 4 1 1
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 5 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости