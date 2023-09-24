«Лас-Пальмас» в меньшинстве обыграл «Гранаду» и одержал первую победу в ла лиге

«Лас-Пальмас» дома обыграл «Гранаду» в матче 6-го тура чемпионата Испании — 1:0.

Хозяева с 58-й минуты играли в меньшинсте после того, как Мика Мармоль получил вторую карточку. На 90+2-й минуте гол забил полузащитник Кириан.

В другом матче «Бетис» дома сыграл вничью с «Кадисом» — 1:1. Гола забили форвард гостей Крис Рамос на 41-й минуте и полузащитник хозяев Гвидо Родригес на 60-й.

«Кадис» и «Бетис» набрали по 8 очков и занимают восьмое и девятое место в турнирной таблице ла лиги соответственно.

«Лас-Пальмас» одержал первую победу в этом сезоне чемпионата Испании и находится на 15-й строчке (5 очков), а «Гранада» — на 19-й (3 очка).