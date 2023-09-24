«Лас-Пальмас» в меньшинстве обыграл «Гранаду» и одержал первую победу в ла лиге
«Лас-Пальмас» дома обыграл «Гранаду» в матче 6-го тура чемпионата Испании — 1:0.
Хозяева с 58-й минуты играли в меньшинсте после того, как Мика Мармоль получил вторую карточку. На 90+2-й минуте гол забил полузащитник Кириан.
В другом матче «Бетис» дома сыграл вничью с «Кадисом» — 1:1. Гола забили форвард гостей Крис Рамос на 41-й минуте и полузащитник хозяев Гвидо Родригес на 60-й.
«Кадис» и «Бетис» набрали по 8 очков и занимают восьмое и девятое место в турнирной таблице ла лиги соответственно.
«Лас-Пальмас» одержал первую победу в этом сезоне чемпионата Испании и находится на 15-й строчке (5 очков), а «Гранада» — на 19-й (3 очка).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|6
|5
|1
|0
|16-6
|16
|
2
|Жирона
|6
|5
|1
|0
|16-7
|16
|
3
|Реал
|5
|5
|0
|0
|10-3
|15
|
4
|Атлетик
|6
|4
|1
|1
|11-4
|13
|
5
|Валенсия
|6
|3
|1
|2
|9-6
|10
|
6
|Р. Вальекано
|6
|3
|1
|2
|7-9
|10
|
7
|Р. Сосьедад
|6
|2
|3
|1
|12-10
|9
|
8
|Кадис
|6
|2
|2
|2
|6-8
|8
|
9
|Бетис
|6
|2
|2
|2
|6-11
|8
|
10
|Хетафе
|6
|2
|1
|3
|8-11
|7
|
11
|Атлетико
|4
|2
|1
|1
|10-4
|7
|
12
|Вильярреал
|6
|2
|1
|3
|9-11
|7
|
13
|Осасуна
|6
|2
|1
|3
|7-8
|7
|
14
|Алавес
|6
|2
|0
|4
|5-9
|6
|
15
|Лас-Пальмас
|6
|1
|2
|3
|2-4
|5
|
16
|Мальорка
|6
|1
|2
|3
|7-10
|5
|
17
|Севилья
|5
|1
|1
|3
|6-8
|4
|
18
|Сельта
|6
|1
|1
|4
|6-10
|4
|
19
|Гранада
|6
|1
|0
|5
|9-17
|3
|
20
|Альмерия
|6
|0
|2
|4
|7-13
|2
|22.09
|22:00
|
Алавес – Атлетик
|0 : 2
|23.09
|15:00
|
Жирона – Мальорка
|5 : 3
|23.09
|17:15
|
Осасуна – Севилья
|0 : 0
|23.09
|19:30
|
Барселона – Сельта
|3 : 2
|23.09
|22:00
|
Альмерия – Валенсия
|2 : 2
|24.09
|15:00
|
Р. Сосьедад – Хетафе
|4 : 3
|24.09
|17:15
|
Р. Вальекано – Вильярреал
|1 : 1
|24.09
|19:30
|
Бетис – Кадис
|1 : 1
|24.09
|19:30
|
Лас-Пальмас – Гранада
|1 : 0
|24.09
|22:00
|
Атлетико – Реал
|- : -
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|5
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|5
|
|
Серхио Аррибас
Альмерия
|4
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|4
|
|
Диего Рико
Хетафе
|3
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Феде Сан Эметерио
Кадис
|3
|1
|1
|
|
Рафинья
Барселона
|4
|1
|1
|
|
Чими Авила
Осасуна
|5
|1
|1