«Бетис» выиграл у «Кадиса», «Алавес» одолел «Эйбар»

«Бетис» переиграл «Кадис» в матче 15=го тура чемпионата Испании (1:0). Единственный мяч забил аргентинец Гвидо Родригес.

В другой встрече «Алавес» на своем поле выиграл у «Эйбара» (2:1).

Чемпионат Испании

15-й тур

«Бетис» — «Кадис» — 1:0 (0:0)

Гол: Родригес, 71.

«Бетис»: Хоэль Роблес, Виктор Руис, Монтойя, Манди, Миранда, Гуардадо, Фекир, Родригес, Хоакин (Тельо, 75), Санабрия (Лорен Морон, 84), Руибаль (Лайнес, 64).

«Кадис»: Ледесма, Кала, Карселeн, Эспино, Фали (Гарридо, 67), Мауро, Йенссон, Негредо, Переа (Фернандес, 66), Малбашич (Лосано, 52), Санчес (Искиэрдо, 67).

Предупреждения: Малбашич, 37. Санабрия, 58.

Судья: Матеу Лаос.

Севилья. Стадион «Бенито Вильямарин».

«Алавес» — «Эйбар» — 2:1 (2:1)

Голы: Педро Леон, 4 (0:1). Мендес, 41 (1:1). Дейверсон, 45+2 (2:1).

«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Лежен, Ксимо Наварро, Дуарте (Хота, 90+4), Томас Пина, Батталья (Агиррегабирия, 73), Хоселу, Мендес (Гарсия, 73), Дейверсон, Риоха (Марин, 89).

«Эйбар»: Дмитрович, Бигас, Арбилья, Бургос (Кике, 84), Альварес (Родригес, 46), Экспосито (Арьета, 77), Посо, Педро Леон (Диоп, 46), Кике Гарсия, Инуи (Ресио, 60), Хиль.

Предупреждения: Мендес, 38. Батталья, 56. Томас Пина, 62. Хиль, 80. Арьета, 88. Лагуардия, 89.

Судья: дель Серро Гранде.

Витория. Стадион «Мендисорроса».