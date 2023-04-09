«Бетис» в меньшинстве проиграл «Кадису»

«Кадис» на выезде обыграл «Бетис» в матче 28-го тура чемпионата Испании — 2:0.

В составе победителей забитыми голами отметились Рубен Алькарас и Крис Рамос.

«Бетис» с конца первого тайма играл в меньшинстве. На 38-й минуте встречи красную карточку получил Серхио Каналес, а на 60-й минуте был удален с поля Айтор Руибаль.

«Кадис» занимает 14-е место в турнирной таблице ла лиги, набрав 31 очко. «Бетис» располагается на 6-й строчке — 45 очков.