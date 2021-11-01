«Бетис» и «Рома» хотят купить Даниеля Себальоса

«Бетис» и «Рома» хотят купить испанского полузащитника «Реала» Даниеля Себальоса, пишет журналист Николо Скира.

По данным источника, футболист готов покинуть мадридский клуб уже этой зимой из-за отсутствия игровой практики. «Бетис» работает над трансфером игрока и обсуждает с руководителями «Реала» аренду футболиста с правом последующего выкупа. Однако «Реал» хочет продать хавбека.

«Рома» также готова арендовать Себальоса, клубы ведут переговоры.

В этом сезоне футболист не участвовал ни в одном матче «Реала». Стоимость игрока оценивается в 20 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.