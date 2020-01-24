«Бетис» и «Эйбар» вылетели из Кубка Испании

«Райо Вальекано» по пенальти обыграл «Бетис» в матче 1/16 финала Кубка Испании. В другой встрече «Эйбар» уступил «Бадахосу» — 1:3.

Кубок Испании

1/16 финала

«Райо Вальекано» — «Бетис» — 2:2 д.в. (0:0, 1:1, 1:1). Пенальти — 4:2

Голы: Катена, 47 (1:0). Хоакин, 84 (1:1). Лорен Морон, 97 (1:2). Мартин, 118 (2:2).

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.

Мадрид. Стадион «Вальекас».

«Бадахос» — «Эйбар» — 3:1 (2:1)

Голы: Фоби, 8 (1:0). Корредера, 21 — с пенальти (2:0). Шарлес, 29 — с пенальти (2:1). Васкес, 72 (3:1).

Судья: дель Серро Гранде.

Бадахос. Стадион «Нуэво Виверо».