"Бетис" и "Эспаньол" сыграли вничью в матче 35-го тура чемпионата Испании - 1:1. Оба клуба имеют в активе по 44 очка и занимают 11-е и 10-е место сответственно.

Чемпионат Испании

Лига 1

35-й тур

"Бетис" - "Эспаньол" - 1:1 (0:1)

Голы: Дардер, 37 (0:1). Феддаль, 90+4 (1:1).

"Бетис": Хоэль Роблес, Бартра, Феддаль, Манди (Лайнес, 77), Фирпо, Гуардадо, Каналес (Лорен Морон, 66), Каптум, Ло Сельсо, Хоакин, Хесе (Тельо, 57).

"Эспаньол": Диего Лопес, Хави Лопес, Дуарте, Л.Лопес, Эрмосо, Педроса, Виктор Санчес, Дардер (А.Лопес, 87), Рока, Мелендо (У Лэй, 74), Борха Иглесиас (Феррейра, 80).

Предупреждения: Манди, 58. Феддаль, 66. Мелендо, 68. Фирпо, 78. Бартра, 90+6.

Судья: дель Серро Гранде.

29 апреля. Севилья. Стадион "Benito Villamarin (Manuel Ruiz de Lopera)".