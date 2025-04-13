«Бетис» хочет сохранить Антони после окончания аренды

Форвард «Бетиса» Антони, арендованный у «Манчестер Юнайтед», может остаться в испанском клубе, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, севильский клуб заинтересован в том, чтобы 25-летний бразилец остался в команде после окончания аренды. Представители «Бетиса» начали переговоры с «Манчестер Юнайтед» о полноценном контракте с игроком.

Антони был арендован «Бетисом» в январе 2025 года. На его счету 4 гола и 4 передачи в 14 матчах за испанскую команду.