«Бетис» хочет арендовать Антони еще на один сезон

Вингер «Бетиса» Антони, арендованный у «Манчестер Юнайтед», может остаться в испанском клубе, сообщает Telegraph.

По сведениям источника клуб из Севильи готовит предложение об аренде 25-летнего бразильца еще на один сезон.

Антони был арендован в январе 2025 года. На его счету 5 голов и 4 результативные передачи в 18 матчах за «Бетис».