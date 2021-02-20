«Бетис» обыграл «Хетафе» и поднялся в зону еврокубков
«Бетис» победил «Хетафе» в матче 24-го тура чемпионата Испании — 1:0. Это позволило севильской команде подняться в таблице в зону еврокубков на шестое место. «Хетафе» идет 13-м.
Чемпионат Испании
Лига 1
24-й тур
«Бетис» — «Хетафе» — 1:0 (0:0)
Гол: Борха Иглесиас, 84 — с пенальти.
Нереализованный пенальти: Каналес, 76 (вратарь)
«Бетис»: Хоэль Роблес, Сидней, Манди, Миранда, Эмерсон, Гуардадо (Виллиам Карвалью, 79), Каналес, Н.Фекир (Тельо, 13. Хуанми, 78), Родригес, Лорен Морон (Хоакин, 63), Руибаль (Борха Иглесиас, 63).
«Хетафе»: Сория, Ньом (Кубо, 81), Даконам, Кабако, Оливера, Шакла, Максимович (Мата, 88), Арамбарри, Кукурелья, Анхель (Аленья, 66), Кучо Эрнандес (Энес Унал, 88).
Предупреждения: Кабако, 38. Арамбарри, 45. Каналес, 62. Родригес, 66. Гуардадо, 70. Шакла, 75. Ньом, 80. Аленья, 90+1. Виллиам Карвалью, 90+1.
Удаление: Виллиам Карвалью, 90+3.
Судья: Эстрада Фернандес.
19 февраля. Севилья. Стадион «Бенито Вильямарин».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/
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