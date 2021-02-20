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«Бетис» обыграл «Хетафе» и поднялся в зону еврокубков

01:08

«Бетис» победил «Хетафе» в матче 24-го тура чемпионата Испании — 1:0. Это позволило севильской команде подняться в таблице в зону еврокубков на шестое место. «Хетафе» идет 13-м.

Чемпионат Испании

Лига 1

24-й тур

«Бетис» — «Хетафе» — 1:0 (0:0)

Гол: Борха Иглесиас, 84 — с пенальти.

Нереализованный пенальти: Каналес, 76 (вратарь)

«Бетис»: Хоэль Роблес, Сидней, Манди, Миранда, Эмерсон, Гуардадо (Виллиам Карвалью, 79), Каналес, Н.Фекир (Тельо, 13. Хуанми, 78), Родригес, Лорен Морон (Хоакин, 63), Руибаль (Борха Иглесиас, 63).

«Хетафе»: Сория, Ньом (Кубо, 81), Даконам, Кабако, Оливера, Шакла, Максимович (Мата, 88), Арамбарри, Кукурелья, Анхель (Аленья, 66), Кучо Эрнандес (Энес Унал, 88).

Предупреждения: Кабако, 38. Арамбарри, 45. Каналес, 62. Родригес, 66. Гуардадо, 70. Шакла, 75. Ньом, 80. Аленья, 90+1. Виллиам Карвалью, 90+1.

Удаление: Виллиам Карвалью, 90+3.

Судья: Эстрада Фернандес.

19 февраля. Севилья. Стадион «Бенито Вильямарин».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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