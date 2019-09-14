«Бетис» готов предложить Хоакину новый контракт

Главный тренер «Бетиса» Руби заявил, что клуб готов предложить новый контракт капитану команду Хоакину. Нынешнее соглашение 38-летнего испанца истекает летом 2020 года, сообщает AS.

Тренер отметил, что все будет зависеть от решения самого игрока. Пока Хоакин не определился, будет ли он продолжать карьеру в следующем сезоне.

Хоакин вернулся в «Бетис», воспитанником которого является, в 2015 году из «Фиорентины».

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