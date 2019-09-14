Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Испания

«Бетис» готов предложить Хоакину новый контракт

16:02
Теги:

Главный тренер «Бетиса» Руби заявил, что клуб готов предложить новый контракт капитану команду Хоакину. Нынешнее соглашение 38-летнего испанца истекает летом 2020 года, сообщает AS.

Тренер отметил, что все будет зависеть от решения самого игрока. Пока Хоакин не определился, будет ли он продолжать карьеру в следующем сезоне.

Хоакин вернулся в «Бетис», воспитанником которого является, в 2015 году из «Фиорентины».

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир