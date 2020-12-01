«Бетис» потерпел третье поражение подряд, уступив «Эйбару»

«Бетис» в матче 11-го тура чемпионата Испании уступил «Эйбару» со счетом 0:2.

Отличились Йосинори Муто и Эстебан Бургос.

После этого матча «Бетис» с 12 очками занимает 15-е место в ла лиге, «Эйбар» с 13 очками — на 12-й строчке.

Чемпионат Испании. Лига 1

11-й тур

«Бетис» — «Эйбар» — 0:2 (0:0)

Голы: Муто, 49 (0:1). Бургос, 54 — с пенальти (0:2).

Нереализованный пенальти: Серхио Энрич, 89 (вратарь)

«Бетис»: Хоэль Роблес, Сидней, Бартра, Алекс Морено, Эмерсон (Монтойя, 46), Гуардадо (Виллиам Карвалью, 54), Фекир (Борха Иглесиас, 69), Г.Родригес, Хоакин, Тельо (Лорен Морон, 54), Санабрия (Лайнес, 69).

«Эйбар»: Дмитрович, Бигас, Корреа, Арбилья, Бургос, Диоп, Экспосито, Посо, Инуи, Муто (Серхио Энрич, 78), Хиль (Альварес, 90+3).

Предупреждения: Эмерсон, 15. Хиль, 64. Г.Родригес, 79.

Судья: Мартинес Мунуэра (Испания).

30 ноября. Севилья. Стадион «Бенито Вильямарин».