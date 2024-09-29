«Бетис» обыграл «Эспаньол» в ла лиге
«Бетис» на своем поле победил «Эспаньол» в 8-м туре испанской ла лиги — 1:0.
В конце первого тайма Абде Эззалзули не сумел реализовать пенальти. Единственный гол на 85-й минуте забил Джованни Ло Сельсо.
«Бетис» (12 очков) поднялся на восьмое место в серии А. «Эспаньол» (7) идет 17-м в турнирной таблице.
Источник: Таблица ла лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|8
|7
|0
|1
|25-9
|21
|
2
|Реал
|7
|5
|2
|0
|16-5
|17
|
3
|Атлетико
|7
|4
|3
|0
|11-3
|15
|
4
|Вильярреал
|7
|4
|2
|1
|14-14
|14
|
5
|Осасуна
|8
|4
|2
|2
|12-13
|14
|
6
|Атлетик
|8
|4
|2
|2
|12-8
|14
|
7
|Мальорка
|8
|4
|2
|2
|8-6
|14
|
8
|Бетис
|8
|3
|3
|2
|8-7
|12
|
9
|Сельта
|8
|3
|1
|4
|15-15
|10
|
10
|Р. Вальекано
|8
|2
|4
|2
|9-8
|10
|
11
|Алавес
|8
|3
|1
|4
|11-12
|10
|
12
|Жирона
|8
|2
|3
|3
|9-11
|9
|
13
|Севилья
|8
|2
|3
|3
|8-10
|9
|
14
|Р. Сосьедад
|8
|2
|2
|4
|6-7
|8
|
15
|Хетафе
|8
|1
|4
|3
|5-6
|7
|
16
|Леганес
|8
|1
|4
|3
|5-9
|7
|
17
|Эспаньол
|8
|2
|1
|5
|7-12
|7
|
18
|Валенсия
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
19
|Вальядолид
|8
|1
|2
|5
|4-17
|5
|
20
|Лас-Пальмас
|7
|0
|3
|4
|8-13
|3
Результаты / календарь
1 тур
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|27.09
|22:00
|
Вальядолид – Мальорка
|1 : 2
|28.09
|15:00
|
Хетафе – Алавес
|2 : 0
|28.09
|17:15
|
Р. Вальекано – Леганес
|1 : 1
|28.09
|19:30
|
Р. Сосьедад – Валенсия
|3 : 0
|28.09
|22:00
|
Осасуна – Барселона
|4 : 2
|29.09
|15:00
|
Сельта – Жирона
|1 : 1
|29.09
|17:15
|
Атлетик – Севилья
|1 : 1
|29.09
|19:30
|
Бетис – Эспаньол
|1 : 0
|29.09
|22:00
|
Атлетико – Реал
|- : -
|30.09
|22:00
|
Вильярреал – Лас-Пальмас
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|6
|
|
Джовани Ло Сельсо
Бетис
|5
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|5
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|4
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|5
|1
|2
|
|
Ньигес Сауль
Севилья
|4
|1
|1
|
|
Марио Мартин
Вальядолид
|5
|1
|1
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