«Бетис» обыграл «Эспаньол» в ла лиге

«Бетис» на своем поле победил «Эспаньол» в 8-м туре испанской ла лиги — 1:0.

В конце первого тайма Абде Эззалзули не сумел реализовать пенальти. Единственный гол на 85-й минуте забил Джованни Ло Сельсо.

«Бетис» (12 очков) поднялся на восьмое место в серии А. «Эспаньол» (7) идет 17-м в турнирной таблице.