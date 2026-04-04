«Эспаньол» сыграл вничью с «Бетисом» и продлил серию без побед до 13 матчей

«Эспаньол» в гостях сыграл вничью с «Бетисом» в матче 30-го тура испанской Ла лиги — 0:0.

«Эспаньол» (38 очков) до 13 матчей продлил серию без побед и занимает девятое место в Ла лиге. «Бетис» с 45 очками идет пятым — андалусийцы не побеждают в шести матчах чемпионата кряду.

Чемпионат Испании. Ла лига. 30-й тур.

04 апреля, 19:30. Estadio La Cartuja (Севилья)

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