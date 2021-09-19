«Бетис» упустил победу в матче с «Эспаньолом»
«Бетис» и «Эспаньол» сыграли вничью (2:2) в матче пятого тура чемпионата Испании.
В составе хозяев отличились Виллиан Жозе и Набиль Фекир. У гостей забивали Алейш Видаль и Леандро Кабрера, который отправил мяч в ворота на 90+7-й минуте. Севильский клуб играл в меньшинстве с 78-й минуты после удаления Хермана Пеццелы.
«Бетис» набрал шесть очков и занимает 11-е место. У «Эспаньола» три очка и 16-я позиция.
Чемпионат Испании. Ла лига
5-й тур
«Бетис» — «Эспаньол» — 2:2 (2:1)
Голы: Алейш Видаль, 16 (0:1). Виллиан Жозе, 41 (1:1). Фекир, 45+4 (2:1). Кабрера, 90+4 (2:2).
«Бетис»: Браво, Виктор Руис (Э.Гонсалес, 7), Пеццела, Бельерин, Алекс Морено, Каналес (Камараса, 66), Фекир, Виллиам Карвалью (Гуардадо, 70), Родригес, Родри (Хуанми, 66), Виллиан Жозе (Борха Иглесиас, 69).
«Эспаньол»: Диего Лопес, Кабрера, Гомес, Педроса, Хиль (У Лэй, 61), Дардер, Мелендо (Баре, 46), Морланес (Лорен Морон, 46), Алейш Видаль (Меламед, 81), Эмбарба, Рауль де Томас (Димата, 90+2).
Предупреждения: Э.Гонсалес, 9. Морланес, 37. Алейш Видаль, 74. Педроса, 74. Гуардадо, 88. Рауль де Томас, 90. Браво, 90+4. Фекир, 90+7.
Удаление: Пеццела, 78.
Судья: Сото Градо.
19 сентября. Севилья. Стадион «Бенито Вильямарин».
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