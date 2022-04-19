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19 апреля, 23:55

«Бетис» дома проиграл «Эльче» в матче ла лиги

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
«Бетис» —&amp;quot;Эльче&amp;quot;.
Фото AFP

«Бетис» проиграл «Эльче» в домашнем матче 33-го тура чемпионата Испании — 0:1.

Единственный гол на 82-й минуте забил нападающий гостей Тете Моренте.

В концовке матча с поля был удален полузащитник хозяев Поль Акуоку.

«Бетис» остался на пятом месте в турнирной таблице ла лиги (57 очков), «Эльче» занимает 13-ю строчку (38 очков).

В следующем туре «Бетис» сыграет в гостях с «Хетафе», а «Эльче» примет «Осасуну».

Испания. Лига 1. 33-й тур
19 апр, 22:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
0:1
Эльче
Голы
Тете Моренте, 82 (0:1)
Бетис
Руй Силва Бартра Пеццела Сабали Миранда (Алекс Морено, 81) Акуоку Фекир (Виллиам Карвалью, 82) Каналес Гуардадо (Хоакин, 58) Хуанми (Борха Иглесиас, 73) Виллиан Жозе (Тельо, 73)
Эльче
Бадиа Роко Диего Гонсалес Верду (Барраган, 59) Паласиос (Хосан, 46) Мохика (Оласа, 71) Херард Гумбау Гути Перес (Пере Милья, 87) Фидель (Тете Моренте, 59) Понсе
Предупреждения
Гуардадо 49’, Алекс Морено 84’  -  Паласиос 26’, Бадиа 78’, Перес 84’
Удаления
Акуоку 90+3’
Судьи
Рохас (Испания)
ФК Бетис
ФК Эльче
1
0
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И В Н П +/- О
1
 Реал 32 23 6 3 66-28 75
2
 Барселона 31 17 9 5 60-32 60
3
 Севилья 32 16 12 4 46-25 60
4
 Атлетико 32 18 6 8 59-39 60
5
 Бетис 33 17 6 10 56-38 57
6
 Р. Сосьедад 32 15 10 7 32-30 55
7
 Вильярреал 32 13 10 9 51-31 49
8
 Атлетик 32 11 12 9 36-32 45
9
 Осасуна 32 12 8 12 33-41 44
10
 Валенсия 32 10 12 10 44-46 42
11
 Сельта 32 10 9 13 36-35 39
12
 Эспаньол 32 10 9 13 37-44 39
13
 Эльче 33 10 8 15 36-44 38
14
 Р. Вальекано 31 9 7 15 32-38 34
15
 Хетафе 32 7 11 14 29-37 32
16
 Мальорка 33 8 8 17 29-54 32
17
 Кадис 32 6 13 13 27-43 31
18
 Гранада 32 6 11 15 36-56 29
19
 Алавес 33 6 7 20 26-55 25
20
 Леванте 32 5 10 17 39-62 25
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38 тур
19.04 20:00
Мальорка – Алавес
 2 : 1
19.04 22:00
Бетис – Эльче
 0 : 1
19.04 22:30
Вильярреал – Валенсия
 - : -
20.04 20:00
Атлетико – Гранада
 - : -
20.04 21:00
Сельта – Хетафе
 - : -
20.04 22:30
Осасуна – Реал
 - : -
21.04 20:00
Леванте – Севилья
 - : -
21.04 20:00
Эспаньол – Р. Вальекано
 - : -
21.04 21:00
Кадис – Атлетик
 - : -
21.04 22:30
Р. Сосьедад – Барселона
 - : -
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