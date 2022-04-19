«Бетис» дома проиграл «Эльче» в матче ла лиги

«Бетис» проиграл «Эльче» в домашнем матче 33-го тура чемпионата Испании — 0:1.

Единственный гол на 82-й минуте забил нападающий гостей Тете Моренте.

В концовке матча с поля был удален полузащитник хозяев Поль Акуоку.

«Бетис» остался на пятом месте в турнирной таблице ла лиги (57 очков), «Эльче» занимает 13-ю строчку (38 очков).

В следующем туре «Бетис» сыграет в гостях с «Хетафе», а «Эльче» примет «Осасуну».