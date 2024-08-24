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Сегодня, 09:02

«Бетис» близок к аренде Витора Роке из «Барселоны»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Барселоны» Витор Роке близок к переходу в «Бетис», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, севильцы арендуют 19-летнего бразильца до конца сезона-2024/25.

Витор Роке перешел в «Барселону» в январе 2024 года. На его счету за каталонскую команду 2 гола в 16 матчах.

ФК Барселона
ФК Бетис
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 И В Н П +/- О
1
 Сельта 2 2 0 0 5-2 6
2
 Вильярреал 2 1 1 0 4-3 4
3
 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
4
 Р. Вальекано 1 1 0 0 2-1 3
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 Вальядолид 1 1 0 0 1-0 3
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 Лас-Пальмас 1 0 1 0 2-2 1
7
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12
 Атлетик 1 0 1 0 1-1 1
13
 Реал 1 0 1 0 1-1 1
14
 Бетис 1 0 1 0 1-1 1
15
 Севилья 2 0 1 1 3-4 1
16
 Атлетико 1 0 1 0 2-2 1
17
 Алавес 1 0 0 1 1-2 0
18
 Р. Сосьедад 1 0 0 1 1-2 0
19
 Эспаньол 1 0 0 1 0-1 0
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Осасуна – Мальорка
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24.08 20:00
Барселона – Атлетик
 - : -
24.08 22:30
Хетафе – Р. Вальекано
 - : -
24.08 22:30
Эспаньол – Р. Сосьедад
 - : -
25.08 18:00
Реал – Вальядолид
 - : -
25.08 20:00
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