«Бетис» близок к аренде Витора Роке из «Барселоны»

Форвард «Барселоны» Витор Роке близок к переходу в «Бетис», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, севильцы арендуют 19-летнего бразильца до конца сезона-2024/25.

Витор Роке перешел в «Барселону» в январе 2024 года. На его счету за каталонскую команду 2 гола в 16 матчах.