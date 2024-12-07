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Сегодня, 20:17

«Барселона» в добавленное время упустила победу над «Бетисом»

Алина Савинова
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Ламин Ямаль и Серхи Алтимира.
Фото Reuters

«Барселона» на выезде сыграла вничью с «Бетисом» в матче 16-го тура чемпионата Испании — 2:2.

Счет на 39-й минуте открыл форвард сине-гранатовых Роберт Левандовски. На 68-й минуте отличился полузащитник команды хозяев Джовани Ло Чельсо, забив гол с пенальти. В концовке основного времени Ферран Торрес вывел гостей вперед, а на 90+4-й минуте Ассане Диао снова сделал счет равным.

«Барселона» с 38 очками лидирует в турнирной таблице ла лиги. У «Бетиса» 21 балл и 11-я строчка.

Испания. Ла Лига. 16-й тур
07 дек, 18:15. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
2:2
Барселона

Футбол
ФК Барселона
ФК Бетис
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 17 12 2 3 50-19 38
2
 Реал 15 10 3 2 31-13 33
3
 Атлетико 15 9 5 1 26-8 32
4
 Атлетик 16 8 5 3 24-15 29
5
 Вильярреал 14 7 5 2 27-23 26
6
 Мальорка 17 7 3 7 16-20 24
7
 Осасуна 15 6 5 4 20-23 23
8
 Жирона 15 6 4 5 22-20 22
9
 Р. Сосьедад 15 6 3 6 13-11 21
10
 Сельта 16 6 3 7 25-27 21
11
 Бетис 16 5 6 5 18-20 21
12
 Севилья 15 5 4 6 14-19 19
13
 Лас-Пальмас 16 5 3 8 22-27 18
14
 Р. Вальекано 14 4 4 6 14-16 16
15
 Леганес 15 3 6 6 14-20 15
16
 Алавес 15 4 2 9 16-25 14
17
 Хетафе 15 2 7 6 10-13 13
18
 Эспаньол 14 4 1 9 15-27 13
19
 Валенсия 13 2 4 7 13-21 10
20
 Вальядолид 16 2 3 11 11-34 9
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6.12 23:00
Сельта – Мальорка
 2 : 0
7.12 16:00
Лас-Пальмас – Вальядолид
 2 : 1
7.12 18:15
Бетис – Барселона
 2 : 2
7.12 20:30
Валенсия – Р. Вальекано
 - : -
7.12 23:00
Жирона – Реал
 - : -
8.12 16:00
Леганес – Р. Сосьедад
 - : -
8.12 18:15
Атлетик – Вильярреал
 - : -
8.12 20:30
Осасуна – Алавес
 - : -
8.12 23:00
Атлетико – Севилья
 - : -
9.12 23:00
Хетафе – Эспаньол
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 16
Рафинья

Рафинья

Барселона

 11
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 9
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 9
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 11 1 5
Унаи Лопес

Унаи Лопес

Райо Вальекано

 12 1 5
Абдул Мумин

Абдул Мумин

Райо Вальекано

 13 1 4
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