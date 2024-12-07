«Барселона» в добавленное время упустила победу над «Бетисом»

«Барселона» на выезде сыграла вничью с «Бетисом» в матче 16-го тура чемпионата Испании — 2:2.

Счет на 39-й минуте открыл форвард сине-гранатовых Роберт Левандовски. На 68-й минуте отличился полузащитник команды хозяев Джовани Ло Чельсо, забив гол с пенальти. В концовке основного времени Ферран Торрес вывел гостей вперед, а на 90+4-й минуте Ассане Диао снова сделал счет равным.

«Барселона» с 38 очками лидирует в турнирной таблице ла лиги. У «Бетиса» 21 балл и 11-я строчка.