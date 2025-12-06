«Бетис» и «Барселона» сыграют в 15-м туре чемпионата Испании в субботу, 6 декабря. Матч на Олимпийском стадионе в Севилье (Испания) начинается в 20.30 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Бетис» — «Барселона» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Чемпионат Испании. Ла лига. 15-й тур.

06 декабря 2025, 20:30. Estadio La Cartuja (Севилья)

Матч «Бетис» — «Барселона» в прямом эфире показывают на телеканале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru. Трансляция начинается в 20.25 мск и доступна на платной основе.

В прошлые выходные «Бетис» обыграл соседей из «Севильи» (2:0) и с 24 очками в 14 матчах расположился на пятом месте в турнирной таблице ла лиги. «Барселона» на этой неделе в вынесенном матче 19-го тура победила «Атлетико» (3:1) и с 37 очками в 15 играх идет первой в чемпионате.