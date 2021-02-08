«Барселона» обыграла «Бетис», Месси забил через 2 минуты после выхода на замену

«Барселона» вырвала победу у «Бетиса» в матче 22-го тура чемпионата Испании — 3:2. Каталонцы пропустили в первом тайме, но в середине второго капитан команды Лионель Месси забил ответный мяч через две минуты после выхода на замену.

После этого своеобразный «дубль» сделал защитник «Бетиса» Виктор Руис. Сперва он вывел вперед «Барсу», забив автогол, а через семь минут сравнял счет, поразив уже ворота соперника.

Победный гол «Барселона» провела на 87-й минуте. Гол забил 21-летний новичок команды Тринкан. Для него это первый мяч в составе каталонцев после перехода летом из «Браги».

В таблице ла лиги «Барса» вернулась на второе место, догнав по очкам «Реал» и обойдя «Севилью». Лидирует по-прежнему «Атлетико», у которого на 7 очков больше и две игры в запасе.

В гонке бомбардиров Месси с 13 голами отстает на один мяч от лидера — форварда «Атлетико» Луиса Суареса, который до этого сезона шесть лет провел в «Барселоне».

Чемпионат Испании

Лига 1

22-й тур

«Бетис» — «Барселона» — 2:3 (1:0)

Голы: Борха Иглесиас, 38 (1:0). Месси, 59 (1:1). Виктор Руис, 68 — в свои ворота (1:2). Виктор Руис, 75 (2:2). Тринкан, 87 (2:3).

«Бетис»: Хоэль Роблес, Виктор Руис, Манди, Алекс Морено, Эмерсон, Гуардадо, Н.Фекир (Каналес, 83), Акуоку (Родригес, 77), Хуанми (Тельо, 76), Борха Иглесиас (Лорен Морон, 83), Руибаль (Родри, 65).

«Барселона»: тер Штеген, Жорди Альба, Лангле, Мингеса, Араухо (де Йонг, 12), Пьянич (Месси, 57), Бускетс (Юмтити, 77), Пуч (Тринкан, 57), Гризманн, Брэйтуэйт (Педри, 46), Дембеле.

Предупреждения: де Йонг, 47. Дембеле, 64. Бускетс, 74. Виктор Руис, 77.

Судья: дель Серро Гранде.

7 февраля. Севилья. Стадион «Бенито Вильямарин».