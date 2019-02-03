"Бетис" - "Атлетико". Видеообзор матча

В матча 22-го тура чемпионта Испании "Бетис" с минимальным счетом обыграл "Атлетико" - 1:0. Единственный мяч провел Серхио Каналес.

После 22 туров клуб из Севильи идет на шестой строчке в ла лиге, имея в активе 32 очка. На счету мадридцев 44 очка и второе место.

Чемпионат Испании

Лига 1

22-й тур

"Бетис" - "Атлетико" - 1:0 (0:0)

Гол: Каналес, 65 - с пенальти.

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