22:51 3 февраля | Футбол — Испания

"Бетис" - "Атлетико". Видеообзор матча

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В матча 22-го тура чемпионта Испании "Бетис" с минимальным счетом обыграл "Атлетико" - 1:0. Единственный мяч провел Серхио Каналес. 

После 22 туров клуб из Севильи идет на шестой строчке в ла лиге, имея в активе 32 очка. На счету мадридцев 44 очка и второе место. 

Чемпионат Испании

Лига 1 

22-й тур 

"Бетис" - "Атлетико" - 1:0 (0:0)

Гол: Каналес, 65 - с пенальти. 

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