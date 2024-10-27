«Атлетико» проиграл «Бетису» в матче ла лиги

«Атлетико» на выезде проиграл «Бетису» в матче 11-го тура ла лиги — 0:1.

Победу севильцам принес автогол Хосе Хименеса на 4-й минуте встречи.

«Бетис» набрал 18 очков и занимает 5-е место в таблице ла лиги. «Атлетико» потерпел первое поражение в сезоне. Мадридцы с 20 очками — на 4-й строчке.