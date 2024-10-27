«Атлетико» проиграл «Бетису» в матче ла лиги
«Атлетико» на выезде проиграл «Бетису» в матче 11-го тура ла лиги — 0:1.
Победу севильцам принес автогол Хосе Хименеса на 4-й минуте встречи.
«Бетис» набрал 18 очков и занимает 5-е место в таблице ла лиги. «Атлетико» потерпел первое поражение в сезоне. Мадридцы с 20 очками — на 4-й строчке.
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|
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|1
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|30
|
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|Реал
|11
|7
|3
|1
|21-11
|24
|
3
|Вильярреал
|11
|6
|3
|2
|20-19
|21
|
4
|Атлетико
|11
|5
|5
|1
|16-7
|20
|
5
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|11
|5
|3
|3
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|18
|
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|
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|16
|
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|Осасуна
|10
|4
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|3
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|15
|
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|3
|4
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|
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|11
|4
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|6
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|
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|3
|3
|4
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|12
|
13
|Жирона
|11
|3
|3
|5
|11-14
|12
|
14
|Леганес
|11
|2
|5
|4
|9-12
|11
|
15
|Хетафе
|11
|1
|7
|3
|8-9
|10
|
16
|Эспаньол
|11
|3
|1
|7
|10-19
|10
|
17
|Алавес
|11
|3
|1
|7
|13-19
|10
|
18
|Лас-Пальмас
|11
|2
|3
|6
|13-19
|9
|
19
|Вальядолид
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|2
|2
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|9-23
|8
|
20
|Валенсия
|11
|1
|4
|6
|8-17
|7
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38 тур
|25.10
|22:00
|
Эспаньол – Севилья
|0 : 2
|26.10
|15:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|1 : 2
|26.10
|17:15
|
Р. Вальекано – Алавес
|1 : 0
|26.10
|19:30
|
Лас-Пальмас – Жирона
|1 : 0
|26.10
|22:00
|
Реал – Барселона
|0 : 4
|27.10
|16:00
|
Леганес – Сельта
|3 : 0
|27.10
|18:15
|
Хетафе – Валенсия
|1 : 1
|27.10
|20:30
|
Бетис – Атлетико
|1 : 0
|27.10
|23:00
|
Р. Сосьедад – Осасуна
|- : -
|28.10
|23:00
|
Мальорка – Атлетик
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|14
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|7
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|6
|П
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|6
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|10
|1
|5
|
|
Абдул Мумин
Райо Вальекано
|11
|1
|4
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|7
|1
|2
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