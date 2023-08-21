«Атлетико» сыграл вничью с «Бетисом»
«Атлетико» на выезде сыграл вничью с «Бетисом» в матче 2-го тура чемпионата Испании — 0:0.
После двух игр мадридцы и севильцы набрали по 4 очка.
В следующем туре «Атлетико» сыграет на выезде с «Райо Вальекано» 28 августа. «Бетис» в гостях встретится с «Атлетиком» 27-го числа.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Валенсия
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|
3
|Атлетико
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
4
|Бетис
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
5
|Жирона
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Барселона
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
7
|Атлетик
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
8
|Р. Вальекано
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
9
|Вильярреал
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Кадис
|2
|1
|0
|1
|1-2
|3
|
11
|Осасуна
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
12
|Р. Сосьедад
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
13
|Лас-Пальмас
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Мальорка
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
15
|Сельта
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|
16
|Хетафе
|2
|0
|1
|1
|0-3
|1
|
17
|Севилья
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
18
|Алавес
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
19
|Гранада
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
20
|Альмерия
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|18.08
|20:30
|
Мальорка – Вильярреал
|0 : 1
|18.08
|22:30
|
Валенсия – Лас-Пальмас
|1 : 0
|19.08
|18:00
|
Р. Сосьедад – Сельта
|1 : 1
|19.08
|20:30
|
Альмерия – Реал
|1 : 3
|19.08
|22:30
|
Осасуна – Атлетик
|0 : 2
|20.08
|20:00
|
Жирона – Хетафе
|3 : 0
|20.08
|20:30
|
Барселона – Кадис
|2 : 0
|20.08
|22:30
|
Бетис – Атлетико
|0 : 0
|21.08
|20:00
|
Алавес – Севилья
|- : -
|21.08
|22:30
|
Гранада – Р. Вальекано
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|3
|
|
Кристиан Стуани
Жирона
|2
|
|
Самуэль Омородион
Гранада
|1
|П
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|2
|
|
Гонсало Вильяр
Гранада
|1
|
|
Луис Энрике
Бетис
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Рафинья
Барселона
|1
|1
|1
|
|
Лоик Баде
Севилья
|1
|1
|0
|
|
Гонсало Эскаланте
Кадис
|1
|1
|0
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